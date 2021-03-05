Белорусы массово скупают валюту

Население в январе—феврале купило иностранной валюты на 201,4 млн долларов больше, чем продало, свидетельствуют статданные Национального банка.

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Чистыми продавцами иностранной валюты выступают нерезиденты, которые в январе—феврале продали иностранной валюты на 134 млн больше, чем купили.

В то же время предприятия-резиденты по итогам января—февраля купили иностранной валюты на 127,2 млн долларов больше, чем продали.

Также и банки в январе—феврале покупали иностранной валюты больше, чем продавали. За этот период чистая покупка иностранной валюты со стороны банков составила 161,8 млн долларов.

Следует отметить, что чистая покупка иностранной валюты со стороны банков может быть связана с реструктуризацией долгов в корпоративном секторе.

Как сообщил 5 марта Нацбанк, в феврале "спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли".

По неофициальной информации, такие операции касались, в частности, кредитной задолженности Белорусского металлургического завода, реструктуризация которой была предусмотрена решением, принятым государством.

Наряду с этим, по сведениям БелаПАН, Национальный банк не рекомендует коммерческим банкам в текущем году активно переоформлять валютные кредиты в рублевые. Центральный банк полагает, что активная замена валютных обязательств предприятий на рублевые обязательства (кредиты) в текущем году может привести к повышенному спросу на иностранную валюту со стороны банков.

Как свидетельствуют официальные статданные, на 1 января 2021 года примерно половина кредитного портфеля белорусских банков была номинирована в иностранной валюте.

Так, задолженность по кредитам, выданным банками секторам экономики, на 1 января 2021 года составляла около 58,7 млрд рублей, в том числе рублевая задолженность — почти 31 млрд рублей, валютная задолженность — более 27,7 млрд рублей в эквиваленте (10,77 млрд в долларах США).