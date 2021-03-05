Лукашенко рассыпался в комплиментах президенту Сербии, которая не признала его победу на выборах в августе

Александр Лукашенко 5 марта поздравил президента Сербии Александра Вучича с днем рождения.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

«Среди современных политических деятелей вас выделяют такие отличительные черты, как настойчивость в защите национальных интересов, принципиальность, дальновидность и патриотизм. Поддержка миллионов граждан Сербии свидетельствует о результативности политического курса на укрепление экономического потенциала страны, защиту ее территориальной целостности и суверенитета, достижение прогресса в условиях серьезных глобальных испытаний», — приводит слова поздравления пресс-служба Лукашенко.

Он подчеркнул, что «Минск придает большое значение дальнейшему существенному углублению братских отношений с Белградом».

«Считаю, что более активное двустороннее сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию Беларуси и Сербии в сложных обстоятельствах и отвечать надеждам жителей наших государств, — отметил Лукашенко. — Рассчитываю на ваше личное внимание к поддержанию межгосударственного диалога на всех уровнях. Буду рад приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле в любое удобное время, чтобы продолжить наши содержательные переговоры по широкому спектру вопросов».

Следует отметить, что Сербия не признала победу Лукашенко на президентских выборах 9 августа 2020 года. Об этом заявила 27 августа сербский премьер-министр Ана Брнабич, выразив надежду, что Лукашенко «не затаит обиды» на руководство ее страны из-за того, что Белград присоединился к декларации Евросоюза о Беларуси.

Брнабич подтвердила информацию, которая поступила в сербские СМИ из дипломатических источников о том, что Белград присоединился к декларации Евросоюза, и подчеркнула, что Сербия сделала это «в рамках синхронизации своей внешней политики с политикой ЕС».

Премьер-министр сообщила, что у Сербии традиционно хорошие отношения с Беларусью, и что несмотря на подписание декларации Белград не должен забыть «дружеские жесты белорусской стороны, особенно сделанные в самое трудное для страны время».

В декабре 2020 года 37 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе и Сербия, призвали власти Беларуси включиться в диалог по урегулированию кризиса. Страны ОБСЕ заявили, что в Беларуси нарушаются принципы и обязательства этой организации в отношении уважения прав человека и основных свобод, а также демократических принципов правления.

По официальным источникам последний разговор с Вучичем у Лукашенко состоялся 30 июля 2020 года. Главной темой обсуждения стали белорусско-сербские отношения на нынешнем этапе и в перспективе.

По данным Белстата, в 2020 году товарооборот Беларуси и Сербии составил 110 млн 560 тыс. долларов, что на 25,6% меньше, чем в 2019 году, в том числе экспорт — 52 млн 700 тыс. (-34,5%), импорт — 57 млн 860 тыс. (-15,1%). Отрицательное сальдо сложилось на уровне 5 млн 160 тыс. долларов.