Под Минском нашли пропавшего подростка

Найден 15-летний Глеб Черник, о судьбе которого ничего не было известно со 2 марта.

Как отмечает ПСО «Ангел», подросток ушел от бабушки, у которой находился в гостях, и пропал. Семья мальчика проживает в агрогородке Михановичи.

Шедшего вдоль трассы Глеба увидела проезжавшая мимо женщина. «Мальчишка был продрогший и голодный. Женщина отвезла его к себе домой, напоила горячим чаем, накормила и позвонила отцу подростка», — сообщает «Ангел».

Причину ухода из дома подростка волонетрам выяснить не удалось.