Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за храбрость

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Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за храбрость, которую с 2007 года ежегодно вручает Госдепартамент США.

«В преддверии президентских выборов 9 августа 2020 года белорусские женщины стали доминирующей политической силой и движущей силой общественных перемен в Беларуси, в немалой степени благодаря Марии Колесниковой, — говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента. — После того как власти посадили в тюрьму или выслали трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее партнеры бросили исторический вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария, продолжая оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси, мужественно переживает тюремное заключение после спорных выборов. Несмотря на свое задержание, Мария продолжает поддерживать демократическое движение внутри Беларуси и служит источником вдохновения для всех тех, кто стремится завоевать свободу для себя и своих стран».

Кроме Колесниковой, лауреатами премии стали гражданские активистки из Бирмы, Камеруна, Китая, Колумбии, Демократической Республики Конго, Гватемалы, Ирана, Непала, Сомали, Испании, Шри-Ланки, Турции, Венесуэлы, а также посмертно семь активисток из Афганистана, которые были убиты в 2020 году.

Церемония награждения состоится 8 марта и пройдет в онлайн-формате. В мероприятии примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джил Байден.

Координатор штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

В сентябре ей было предъявлено обвинение «в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием СМИ и сети интернет», а в декабре — еще одно, за «создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием» (имеется в виду Координационный совет по урегулированию политического кризиса). В феврале ей также было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК) — имеется в виду КС.

Колесникова содержится в СИЗО на ул. Володарского в Минске. 6 января стало известно, что ей продлили срок содержания под стражей до 8 марта.
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Тэги: политзаключенные Госдеп США Беларусь-США Персона: Мария Колесникова

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