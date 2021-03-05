ЗВР Беларуси с начала года снизились на треть миллиарда долларов

Золотовалютные резервы Беларуси в феврале продолжили сокращаться и на 1 марта 2021 года, по предварительным данным, составили 7 млрд 114,5 млн долларов США в эквиваленте, сообщает Национальный банк.

«За февраль 2021 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на 88,9 млн долларов США (на 1,2%) после сокращения в январе на 265 млн долларов США (на 3,5%)», — говорится в сообщении Нацбанка.

В начале года резервы Беларуси составляли 7 млрд 468,5 млн долларов. Таким образом, с начала года они снизились на 4,7%, или на 354 млн долларов.

По данным Нацбанка, уровень резервов «снизился по итогам февраля вследствие планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн долларов США». Кроме этого, способствовала снижению резервов продажа Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке.

«При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли», — уточняет Нацбанк.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи гособлигаций, номинированных в иностранной валюте, на внутреннем рынке.

Регулятор напоминает, что согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов США.

В январе первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на расширенном заседании правления отметил, что дальнейшее снижение резервов в 2021 году ожидается в связи с необходимостью выплат по государственному долгу в размере 3,3 млрд долларов.

«В складывающихся экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее чем двум месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности», — заверил первый замглавы Нацбанка.

За 2020 год золотовалютные резервы существенно сократились — на 1,9 млрд долларов США, или на 20,5% (на начало 2020-го они составляли 9,4 млрд долларов).

В прошлом году резервы существенно снижались дважды: в марте — на 1.018,4 млн долларов, в августе — на 1.399,8 млн. Уменьшение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом.