В аэропортах могут ввести платную регистрацию на рейсы

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Министерство транспорта России рассматривает возможность введения платной регистрации на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков.

Как пишут «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях, «Аэрофлот» предлагает внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), убрав из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту, пишет газета. Инициатива уже была рассмотрена в Росавиации. Специалисты ведомства указывают на ее социально негативные риски, отмечает РБК.

Как заявил изданию представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, сейчас тариф включает регистрацию на стойке аэропорта, но все больше людей пользуются онлайн-регистрацией. Демин уточнил, что предложение больше актуально для пассажиров лоукостеров. «Для полносервисных компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна», — отметил он.
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Тэги: Аэрофлот авиаперевозки Персона: Михаил Демин

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