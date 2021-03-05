Bloomberg: Запад еще сильнее ударит санкциями по России

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По сведениям авторитетного информагентства Bloomberg, Вашингтон и Лондон готовят новые санкции против режима Владимира Путина за применение химического оружия.

Фото носит иллюстративный характер

Источники агентства отмечают, что новый удар может быть нанесен как по «кошелькам Путина», так и суверенному долгу РФ, пишет РБК.

Собеседники Bloomberg подчеркивают, что если у Вашингтона появится информация об использовании Москвой химоружия, президент Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга. По данным агентства, это может быть сделано в сотрудничестве с Европой.
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Тэги: США-Россия санкции

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