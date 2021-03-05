Холодная воздушная масса с севера оккупирует Беларусь

/ Общество
Просмотров: 1206

В последний рабочий день недели погоду на территории страны в основном будут определять малоактивные атмосферные фронты и поступление холодной воздушной массы с севера.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель +1..+3°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев 0..+2°C;
  • Минск -1..+1°C.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси