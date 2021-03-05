Холодная воздушная масса с севера оккупирует Беларусь
В последний рабочий день недели погоду на территории страны в основном будут определять малоактивные атмосферные фронты и поступление холодной воздушной массы с севера.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +1..+3°C;
- Витебск 0..-2°C;
- Гомель +1..+3°C;
- Гродно 0..+2°C;
- Могилев 0..+2°C;
- Минск -1..+1°C.