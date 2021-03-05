Экс-глава Еврокомиссии Баррозу поддержал Тихановскую в борьбе за свободные выборы

В рамках начавшегося 4 марта трехдневного визита в Португалию экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с бывшим президентом Европейской комиссии (2004—2014) Жозе Мануэлем Баррозу.

«Рад встретиться со Светланой Тихановской — мужественным лидером, борющимся за свободные и честные выборы в Беларуси. С ней вместе мы за права человека, свободу и демократию», — написал Баррозу в «Твиттере» после переговоров.

«Мне очень приятно начать визит в Португалию встречей с Жозе Мануэлем Баррозу, — отметила Тихановская на своей странице в «Твиттере». — Какой вдохновляющий разговор! Благодарнна г-ну Баррозу за поддержку белорусского народа, нашей борьбы за свободу и демократию. Надеюсь, это только начало нашего сотрудничества с Португалией».

В рамках визита Тихановская встретится также с премьер-министром Антониу да Кошта и министром иностранных дел Аугушту Сантушем Силвой.

В 2011 году Александр Лукашенко уничижительно высказался в адрес Баррозу («Что касается таких козлов, как Баррозу...»), который заявил, что приедет в Украину на мероприятия по случаю 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС при условии отсутствия белорусского руководителя. В итоге украинские власти (президентом был Виктор Янукович) Лукашенко не пригласили, что вызвало резкую реакцию последнего: «К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины».