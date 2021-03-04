Блогера Ольгу Токарчук отпустили из ИВС в Минске

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Блогера Ольгу Токарчук отпустили из ИВС в Минске «под подписку», сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Ольга Токарчук. Фото из соцсетей

Токарчук задержали 2 марта в ее в квартире и поместили в изолятор на Окрестина. В тот день в нескольких городах страны силовики задержали около трех десятков администраторов районных и профильных телеграм-чатов.

По информации правозащитников, Токарчук была задержана в рамках статьи 391 Уголовного кодекса (оскорбление судьи или народного заседателя).

Youtube-канал Ольги Токарчук насчитывает более 32 тысяч подписчиков.
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Тэги: блогеры Персона: Ольга Токарчук

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