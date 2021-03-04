Литва заявляет, что Россия в августе стянула целую армию к границе с Беларусью

Военной активностью на белорусской территории в прошлом году Россия, вероятно, хотела продемонстрировать НАТО, что Беларусь входит в сферу ее интересов, говорится в опубликованном 4 марта докладе «Оценки угроз национальной безопасности — 2021» Департамента государственной безопасности Литвы.

Согласно документу, 21 сентября прошлого года, «когда протесты против президента Лукашенко были в самом разгаре», Москва объявила, что численность российских военных, которых задействуют в ежегодных учениях «Славянское братство», будет увеличена с 300 до 900. «Российские воздушно-десантные войска были переброшены на полигон в Бресте рядом с польской границей уже на следующий день», — отмечают в ДГБ Литвы.

23 сентября 2020 года, «когда Лукашенко был приведен к присяге на тайной инаугурации», шесть российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 пролетели над Беларусью вблизи границ Украины, Польши и Литвы. Тогда же два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160М нанесли удары по наземным целям на полигоне Ружаны.

«Вероятная цель демонстрационных полетов и развертывания воздушно-десантных войск состояла в том, чтобы показать, что Беларусь входит в сферу интересов России, а российские военные могут развернуться у границ НАТО быстро, неожиданно и (в отличие от Вооруженных сил Беларуси) стать серьезной угрозой региональной безопасности», — говорится в докладе.

В литовской разведке полагают, что военная активность РФ у границ Литвы и других стран НАТО в 2021 году «еще более интенсифицируется». Авторы документа напоминают, что в сентябре на территории Беларуси, Калининградской области России и по всему Западному военному округу РФ пройдут стратегические учения «Запад-2021». Военное руководство Беларуси, отмечается в докладе, фактически «назвало 2021-й «годом боевой готовности» — в связи с увеличением совместных российско-белорусских учений и других военных мероприятий, как предполагается, на треть по сравнению с 2020 годом».

«Весьма вероятно, что российские войска также будут более активно проявлять себя в Беларуси. Военная активность в приграничной зоне обычно увеличивает риск нежелательных инцидентов», — предупреждают в ДГБ Литвы.

В прошлом году Вооруженные силы Беларуси и оборонная политика страны в целом, по мнению авторов документа, стали «заложниками попыток Лукашенко остаться президентом любой ценой».

«Стремясь сохранить свой имидж защитника государственного суверенитета, Лукашенко предпринял попытку убедить белорусов в угрозе, исходящей от внешнего врага, — отмечают в литовской разведке. — Во время избирательной кампании Лукашенко изображал противником Россию, обвинял ее в отправке наемников, которые якобы должны были помешать президентским выборам. Вскоре после выборов самой большой угрозой вновь признали Запад, который обвинили в массовых протестах, вспыхнувших сразу после выборов».

Чтобы доказать реальность угрозы со стороны Запада, Лукашенко «ложно утверждал, что НАТО угрожает Беларуси размещением воинских частей на ее границе, что Польша стремится оккупировать часть Беларуси, а Литва вместе с несколькими другими странами Запада пытается вмешаться во внутренние дела Беларуси». Кроме того, Лукашенко «публично приказал усилить безопасность государственной границы, развернуть дополнительные воинские части в западном направлении и провести ряд показательных военных учений». У литовской границы, согласно документу, «разместили подразделения, оснащенные баллистическими ракетами «Точка» и реактивными системами залпового огня большой дальности «Полонез».

«Тем не менее вся эта показная деятельность Лукашенко особо не привлекла внимание белорусского общества, — отмечают авторы доклада. — Хотя вначале Москва не поддерживала нарратив Минска о западной угрозе, в конце августа 2020 года российские политики и дипломаты начали обвинять западные страны во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и стремлении дестабилизировать государство. В конце концов Россия направила дополнительные войска на учения «Славянское братство» в Беларуси, и военные маневры у границ НАТО наглядно показали, что Беларусь входит в зону влияния Москвы».

«Несмотря на высокую интенсивность белорусских военных учений и жесткую враждебную риторику, действия режима не оказали существенного влияния на безопасность Литвы и региона. Однако продолжение такой риторики и готовность нестабильного режима к решительным действиям ради сохранения власти усиливают напряженность в районе Литвы», — подчеркивают в ДГБ.

В литовской разведке убеждены, что Лукашенко считает Россию «гарантом сохранения его власти и защиты Беларуси от военных угроз», потому белорусская оборонная политика «сильно зависит от РФ». В последние годы взаимодействие вооруженных сил Беларуси и РФ поддерживается в форматах совместной Региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО, проводятся совместные учения для слаживания действий на тактическом и оперативном уровнях. Белорусские военные, говорится в докладе, «проходят подготовку на российских полигонах, а офицеры посещают российские военные училища, а также Военную академию Генштаба РФ». Военные связи РФ и Беларуси, отмечается в документе, «вероятно, останутся крепкими в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

«Несмотря на тесное военное сотрудничество, постоянное размещение российских военных частей в Беларуси не в интересах Лукашенко, поскольку это потенциально могло бы стать дополнительным рычагом влияния Кремля на белорусский режим, — считают в ДГБ. — Пока Лукашенко этого удается избежать. Однако, поскольку режим ослабел, а его зависимость от России выросла в результате внутриполитического кризиса, противостоять давлению Москвы будет все труднее».

В настоящее время в Беларуси находятся два российских военных объекта: РЛС раннего обнаружения «Волга» (Барановичи) и узел связи ВМФ «Антей» (Вилейка). Соглашение о размещении этих объектов истекает в 2021 году, но с большой вероятностью договор будет продлен», — говорится в докладе.