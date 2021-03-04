Из-за сильного ветра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики сообщают, что 7 марта во многих районах страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать о 15-20 м/с.

При порывистом ветре спасатели советуют: