ENSREG утвердила предварительный отчет по экспертной оценке БелАЭС

/
Просмотров: 133

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС в Островце. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, данный отчет был принят на основе консенсуса вечером 3 марта и является результатом визита технических экспертов ENSREG на БелАЭС, который состоялся 9—10 февраля.

Председатель ENSREG Марта Жиакова отметила, что целью визита была оценка содержания национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, процесса его реализации и выполнения рекомендаций.

По ее словам, в июне 2020 года Еврокомиссия получила согласие Беларуси на проведение экспертной оценки нацплана. «Из-за пандемии COVID-19 оценку пришлось организовать в два этапа, — сказала Жиакова. — На первом этапе, который в настоящее время завершен, рассматривалось выполнения семи вопросов и относящихся к ним рекомендаций по итогам стресс-тестов, которые были признаны приоритетными».

При этом она подчеркнула, что важными являются все рекомендации, сделанные по итогам стресс-тестов, и призвала белорусские власти продолжать работу по их своевременному выполнению с целью повышения безопасности атомной станции.

Жиакова отметила, что в предварительном отчете делается вывод, основанный на имеющейся информации и после посещения объекта, что был достигнут прогресс в выполнении рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов.

Полная оценка выполнения всех рекомендаций будет сделана на втором этапе экспертного обзора, который запланирован позже в этом году. Итоговый отчет ENSREG будет составлен по окончании второго этапа экспертного обзора.

«Как председатель, я хотела бы поблагодарить экспертов за их самоотверженность при подготовке обзора и проведении миссии в этих трудных обстоятельствах, — сказала Жиакова. — Хотела бы также отметить отличное сотрудничество с белорусской стороной, и в частности с белорусским регулятором Госатомнадзором, который с прошлого года является наблюдателем в ENSREG».

Методология стресс-тестов ЕС была разработана после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Беларусь согласилась на участие в стресс-тестах на добровольной основе.

Стресс-тесты БелАЭС были проведены в 2016—2018 годах с участием санкт-петербургской компании «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом». 9 августа 2018 года на презентации отчета по итогам партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС руководитель группы экспертов ENSREG Марк Фой заявил об отсутствии в проекте атомной станции серьезных проблем с безопасностью. Вместе с тем эксперты дали белорусской стороне ряд рекомендаций.

По итогам стресс-тестов БелАЭС был выработан нацплан действий, предусматривающий 23 пункта, которые необходимо выполнить в 2019—2025 годах.

Часть мероприятий плана, касающаяся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, уже выполнена. Так, на площадку БелАЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция, проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора при необходимости.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Марта Жиакова

Другие материалы на эту тему:

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество