Поверенный в делах США в Беларуси встретился с представителями церкви «Новая жизнь»

Поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук 4 марта встретился с представителями общины христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь», которую минские власти выселили из дома молитвы на улице Ковалева.

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«Поверенный выразил обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу выселения и требований властей о выплате церковью налоговых задолженностей, от которых религиозные группы освобождены», — говорится в сообщении на странице американского посольства в «Фейсбуке».

США «подтверждают поддержку свободы вероисповедания любой религиозной группы, включая общины Полного Евангелия и Церковь «Новая жизнь», и призывают власти восстановить возможности ее прихожан собираться и молиться без ограничений или финансовых штрафов в местах, которые безопасны и надежны для прихожан».

17 февраля судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции вошли в здание церкви «Новая жизнь» после того, как коммунальные работники вскрыли дверь. В церкви в это время находилось около 50 прихожан, которые молились о разрешении сложившейся ситуации. Администратор церкви Виталий Антончиков сообщил БелаПАН, что сотрудники органов «потребовали микрофон и попросили всех людей покинуть помещение, иначе все поедут «на сутки». После этого предупреждения члены общины покинули здание.

Спустя некоторое время представителям общины позволили забрать часть имущества. Остальные вещи церкви были описаны. Здание закрыли, все двери опечатали.

Антончиков сообщил, что пока община намерена более широко использовать онлайн-формат для проведения молитвенных собраний.

В конце прошлого года управление принудительного исполнения вынесло общине протестантской церкви «Новая жизнь» очередное предписание с требованием до 31 декабря исполнить судебный приказ от 23 октября 2009 года и освободить здание бывшего коровника площадью 1.621 кв. м по улице Ковалева, 72. Взыскателем, согласно документу, является ЖРЭО Московского района столицы.

В предписании говорилось, что в случае неисполнения требования принудительное выселение состоится 5 января 2021 года в 11.00. На 10.00 дня выселения церковь объявила молитвенное служение, на которое собралось около 200 прихожан. Судебные исполнители, явившиеся точно в указанное ими время вместе с представителями ЖРЭО, в здание заходить не стали. Они уточнили, намерена ли община выселяться, и, получив отрицательный ответ, составили административный протокол в отношении руководства церкви за нарушение предписания о выселении.

19 января община получила повестку, которой управление принудительного исполнения обязало представителей церкви явиться 1 февраля в связи с нарушением предписания суда о выселении. В указанный день судебные исполнители составили новый административный протокол по факту нарушения предписания суда о выселении общины из здания, однако пастор Вячеслав Гончаренко его не подписал. Виталий Антончиков тогда сообщил БелаПАН, что предпринять очередную попытку выселения общины планируется 17 февраля.

Выселить церковь «Новая жизнь» из здания, в которое прихожане за свои средства перестроили выкупленный у государства полуразрушенный коровник, Мингорисполком пытался около 15 лет. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Властям пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.