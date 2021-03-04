Глава ОГП после трех суток на Окрестина вышел на свободу

Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП), член Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Николай Козлов освобожден 4 марта из минского ЦИП на Окрестина.

Как сообщила БелаПАН заместитель главы ОГП Антонина Ковалева, Козлова отпустили спустя 72 часа после задержания 1 марта.

«Мы полагали, что его отправили отбывать 15 суток, однако позавчера участковый сказал, что Николай задержан до суда по другому протоколу. Всего на него составлено три протокола за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов», — сказала она.

Как сообщалось, в Следственном комитете во время допросов (30 декабря, 5 и 11 января) в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС Козлов отказался дать подписку о неразглашении. На третьем допросе в отношении Козлова — бывшего сотрудника милиции — был составлен протокол по ст. 23.4 КоАП. 18 февраля суд Партизанского района Минска по итогам его рассмотрения вынес решение об аресте Козлова на 15 суток и отпустил его из зала суда. Защита Козлова подала жалобу на решение суда, и 2 марта оно было отменено — дело передали для рассмотрения другому судье.

Второй протокол, по информации замглавы ОГП, суд вернул в милицию на доработку. 26 февраля должен был состояться суд, но его перенесли на неопределенный срок.

По факту третьего отказа от подписки о неразглашении Козлов должен был явиться для дачи объяснений в УВД Партизанского района Минска 1 марта. Оттуда его отправили в ЦИП.