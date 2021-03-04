За сутки в Беларуси зарегистрировано 1174 случая COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1174 случая
Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 3 марта их было 1311. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 291 621, умерло 2011 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 282 039.
За минувшие сутки сделано 18 006 тестов на коронавирус (всего 4 951 979).