Белорусский конгресс демократических профсоюзов выступил против разрыва контракта Yara с «Беларуськалием»

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) выступает категорически против принуждения норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, к разрыву контракта с ОАО «Беларуськалий», говорится в принятом 3 марта заявлении исполнительного комитета БКДП.

В документе отмечено , что исполком БКДП заинтересован в деятельности компании Yara на белорусском рынке, которая является «образцом поведения социально ответственной компании». «Помимо Yara International, ни одна из иностранных компаний, в том числе известных, работающих в Беларуси, не руководствуется кодексом этики бизнеса и не ставит перед белорусскими партнерами в качестве безусловных условий, необходимых для дальнейшего продолжения сотрудничества, соблюдение ими прав человека и прав трудящихся», — пояснили в независимом профцентре.

Руководящий орган БКДП «высоко оценивает» заявленные Yara условия, при выполнении которых возможно перезаключение контракта с «Беларуськалием». Этими условиями, напоминается в документе, являются «восстановление на работе всех незаконно уволенных работников общества, ушедших в стачку, выплаты премий для работников, которые ранее подверглись дисциплинарным взысканиям, прекращение преследований и увольнений всех, кто в дальнейшем присоединяется к стачке», а также «прием экспертов Yara International по безопасности труда на ОАО "Беларуськалий" с целью выработки мер по улучшению условий труда работников и повышению его безопасности».

Занятая руководством Yara «четкая и принципиальная позиция» на переговорах с администрациями «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании, считают в независимом профцентре, «начинает приносить свои плоды». «Под давлением норвежского партнера руководство "Беларуськалия" вынуждено заявить о готовности принять экспертов по безопасности труда, согласовать их персональный состав и сроки пребывания, — поясняют авторы заявления. — Продолжаются трудные и небезуспешные переговоры с руководством "Беларуськалия" о восстановлении на работе тех участников стачки, кто пожелает восстанавливаться, администрация общества приступила к выплате компенсаций бастовавшим работникам».

В БКДП убеждены, что «альтернативы принципиальной позиции Yara International, имеющей цель побудить белорусского партнера к прекращению нарушений прав работников, улучшению условий и безопасности их труда, нет».

«Исполком БКДП заявляет о своем категорическом неприятии развернувшейся в стране кампании по принуждению Yara International к немедленному уходу из Беларуси и разрыву контракта с ОАО "Беларуськалий", — говорится в документе. — Шельмование компании, отнесение ее к числу пособников правящего белорусского режима, финансирующего его, не только не соответствуют действительности, но и переходят границы дозволенного. Чем бы они ни были вызваны, недомыслием или недопониманием ситуации, им нет оправданий. Они напоминают своей отвратительностью худшие образцы официальной белорусской пропаганды».

«Дело дошло до того, что отдельные оппозиционные лица отправляют в адрес Yara International письма, содержащие угрозы в адрес руководства, после чего служба безопасности компании вынуждена брать их самих и их семьи под охрану. Тем самым наносится непоправимый ущерб не только имиджу и репутации норвежской компании, но и ложится тень на всех белорусов, кто борется за свободу и демократию», — отмечено в заявлении.

Исполком БКДП требует «немедленно прекратить "охоту на ведьм", травлю Yara International, манипуляции общественным мнением, вовлечение в кампанию по ее дискредитации граждан страны и зарубежных диаспор». «Мы приносим свои извинения руководству Yara International и заявляем, что будем неизменно оставаться в числе тех, кто поддерживает и высоко оценивает ее высокие стандарты социальной ответственности и те усилия, которые компания прикладывает, чтобы вернуть белорусским трудящимся и всем гражданам страны их права и свободы, в том числе право на забастовку, право на безопасный труд», — говорится в документе.

Независимый профцентр призвал работающий в Беларуси иностранный бизнес, в том числе компании Shell, Siemens и другие, «последовать примеру Yara International и взять за основу своего присутствия в Беларуси кодекс этики бизнеса, сделать условием продолжения сотрудничества с белорусскими партнерами соблюдение ими прав человека и прав трудящихся». В исполкоме БКДП считают, что это будет «весомым вкладом и существенной помощью в борьбе белорусов за перемены, за право жить в свободной и демократической стране».

Более 53 тыс. человек подписали петицию, в которой призвали руководство Yara International приостановить сотрудничество с «Беларуськалием» — предприятием, которое, как утверждается в документе, является одним из основных источников финансирования силовых структур, ответственных за преследование десятков тысяч белорусов.

Ранее генеральный директор Yara International Свейн Тор Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством «Беларуськалия» (18 сентября и 10 декабря 2020 года) по поводу забастовки рабочих и условий труда на предприятии. Холшер отметил, что «порог неприемлемости ситуации на "Беларуськалии" уже пройден», будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

В январе Светлана Тихановская направила Холшеру письмо, в котором призвала компанию приостановить контракт с «Беларуськалием» и помочь бастующим работникам предприятия. Она выразила благодарность Yara за позицию, отметив, что несмотря на попытки норвежцев наладить диалог с топ-менеджментом «Беларуськалия», уровень репрессий растет.