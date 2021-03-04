Дело в отношении переводчицы Ольги Калацкой направили в суд

Дело в отношении переводчицы Ольги Калацкой направлено в суд, сообщает в своем телеграм-канале Белорусский ПЕН-центр — правозащитная организация, объединяющая профессиональных литераторов, публицистов, журналистов.

Источник: t.me/PENBelarus

«Ранее сообщалось, что на одной из акций протеста Калацкая ударила сотрудника СТВ Григория Азаренка, — говорится в сообщении ПЕН-центра. — Прокуратура подтвердила, что Ольга 15 ноября [2020 года] "ударила в лицо журналиста телевизионного канала, который в рамках редакционного задания выполнял обязанности по освещению событий в городе". Имя "потерпевшего" не называется».

Ольга Калацкая была задержана 15 января этого года в своей квартире в Минске. Она успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что ее повезли во Фрунзенское РУВД «на беседу». Позже адвокату сообщили в РУВД, что она задержана по уголовной статье (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Однако 19 января ей предъявили обвинение по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство) — во время одной из акций протеста она якобы нанесла несколько ударов сотруднику СТВ Григорию Азаренку.

4 февраля в квартире 89-летней матери Калацкой прошел обыск. Как сообщала пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), обыск проведен в рамках уголовного дела в отношении Калацкой. «Пока неизвестно, что забрали во время обыска. Известно только, что забрали ключи от квартиры Ольги и поехали с обыском туда», — говорилось в сообщении.

14 февраля к матери Калацкой приходил один из следователей по делу ее дочери. Разговор длился около 30 минут и касался скорой передачи дела в суд. Было заявлено, что следствие по делу Ольги завершено.

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык.

«Ольга Калацкая не является журналисткой, но ее задержание вызвало широкий резонанс в кругах белорусской интеллигенции, — ранее отмечал БАЖ. — Ольга много работала с журналистами — преподавала для них английский язык, делала переводы».

С требованиями немедленно освободить Калацкую выступили Американский ПЕН-центр и канадская писательница Маргарет Этвуд.

Калацкая живет с 89-летней матерью, которой необходим уход.