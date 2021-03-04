Носкевич: расследование уголовного дела в отношении Тихановского завершается

Расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского подходит к концу, заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич 4 марта во время посещения ОАО «Гомсельмаш».

«Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Тихановского и его сообщников, — одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления центрального аппарата СК, — цитирует Носкевича официальный телеграм-канал комитета. — Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе имеем уже обвинительные приговоры».

«Что касается самого Тихановского, полагаю, что в ближайшее время мы предъявим ему уже окончательное обвинение», — добавил Носкевич.

Он отметил, что до конца месяца уголовное дело будет представлено прокурору для решения вопроса о передаче в суд.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, и из этого ролика очевидно, что происшествие спровоцировала неизвестная женщина.

8 июня Тихановскому и еще семи гражданам было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), о чем на следующий день сообщила пресс-служба СК.

Впоследствии в отношении видеоблогера также возбудили дело по ст. 191 УК (воспрепятствование <…> работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов) по заявлению председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной. Она была признана потерпевшей по этому делу.

30 ноября стало известно о новом обвинении — разжигание вражды (ч. 3 ст. 130 УК).

26 февраля срок заключения под стражей Тихановскому продлили еще на два месяца — до конца апреля.