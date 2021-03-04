Минздрав определил лаборатории для проведения ПЦР-тестов на коронавирус с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19»

Министерство здравоохранения определило перечень лабораторий для проведения исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в международную электронную систему по эпидбезопасности для путешественников.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что таким образом Беларусь присоединяется к проекту Евразийского экономического союза «Путешествую без COVID-19», что предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси Романа Головченко от 1 марта 2021 года № 44р.

В Совмине отметили, что система позволяет людям, перемещающимся по территории ЕАЭС на самолетах, пересекать границы без тестов на бумажном носителе, лишь предъявив отрицательный результат в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Приложение, созданное Евразийским банком развития, позволяет избежать бумажной волокиты при пересечении границ государств — членов ЕАЭС, результаты тестирования на COVID-19 будут храниться в единой системе.

Таким образом, всего в стране определено 14 лабораторий.

В Брестской области это Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии и Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

В Витебской области — областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Гомельской — областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии, Гродненской — областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Минской области — Борисовский и Солигорский зональные центры гигиены и эпидемиологии.

В Могилевской — областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Минске в систему включены четыре организации: Минский городской и Минской областной центры гигиены и эпидемиологии, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии.

Данные о результатах ПЦР-тестирования граждан, выезжающих за пределы Беларуси, в систему «Путешествую без COVID-19» будет передавать Национальный центр электронных услуг во взаимодействии с Минздравом.

Соответствующее приложение можно скачать в Google Play и App Store.