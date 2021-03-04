В Бресте такси вылетело на тротуар и пробило забор жилого дома

ДТП с участием автомобиля такси произошло поздно вечером 3 марта в Бресте.

По сообщению областной ГАИ, примерно в полночь такси ехало на вызов по улице Пионерской. 36-летний брестчанин на Toyota не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия и состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением автомобиля, выехал на правый тротуар и совершил наезд на заборное ограждение жилого дома.

В результате происшествия автомобиль и забор повреждены, пострадавших в дорожной аварии нет.