Художница Светлана Жигимонт в интервью «СБ»: нам навязывают фашистский гимн «Магутны Божа»

Фашистским назвала гимн «Магутны Божа» белорусская художница Светлана Жигимонт в интервью «Советской Белоруссии».

Художница — сторонник действующей власти — заявила, что не приемлет бело-красно-белый флаг. Под ним якобы «выходила маргинальная группа, которую никто не уважал и в расчет особо не брал».

«Этот флаг оказался символом протеста не просто так. И не просто так нам навязывают фашистский гимн "Магутны Божа". Совершенно унылое произведение, не выдающееся ничем — ни музыкой, ни стихами. В православном богослужении богатейшие слова, великолепнейшие! Коллаборантский флаг, нацистский гимн — причем не где-нибудь, а именно в храме — это удар под дых: по самому святому потоптаться, по основам. Ведь что нас держит в одной цивилизации? Память о нашей Победе, культура и православная церковь. И именно по этим точкам наносятся удары», — считает Жигимонт.

Гимн «Магутны Божа» появился в 1947 году. Его написал композитор Николай Равенский на стихи Натальи Арсеньевой. В 1993 году «Магутны Божа» предлагался специальной комиссией в качестве государственного гимна Республики Беларусь.

Говорят о многотысячных маршах сторонников перемен, Жигимонт заявила, что с ужасом вспоминает августовские события: «Было впечатление, что я в пустыне одна. Помню, когда увидела в первый раз в военном городке машины с государственными флагами, у меня потекли слезы. Мы ведь не сразу включились в борьбу. Если ту армию заранее готовили совершить на нас нападение, то мы — люди мирные — все верили, что так быть не может. Вроде и ожидали проблем и все равно не думали, что они достигнут подобного масштаба. Но накат был такой силы, что без нас стало невозможно обойтись. И долг каждого — выступить со своей стороны в защиту государства, встать в ряды сопротивления. Потому что на кону отрыв нашей страны, нашего народа от русской цивилизации и заключение нас в этнокультурное гетто, где мы будем ходить как бараны и водить хороводы».

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