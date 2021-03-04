Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции

Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, сообщили в его пресс-службе.

«Каждый из вас ежедневно находится на переднем крае борьбы с преступностью, делом доказывая преданность стране и народу, сохраняя при этом приверженность славным традициям, которые были заложены ветеранами службы», — говорится в поздравлении.

Лукашенко обратил внимание на сложный для властей 2020 год. «Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами», — подчеркнул политик.