Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции

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Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, сообщили в его пресс-службе.

«Каждый из вас ежедневно находится на переднем крае борьбы с преступностью, делом доказывая преданность стране и народу, сохраняя при этом приверженность славным традициям, которые были заложены ветеранами службы», — говорится в поздравлении.

Лукашенко обратил внимание на сложный для властей 2020 год. «Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами», — подчеркнул политик.
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Тэги: МВД ОМОН милиция милицейское насилие задержания активистов задержания журналистов

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