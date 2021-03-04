Европейский парламент организует в Варшаве фотовыставку «Беларусь: Марш свободы»

По инициативе Европейского парламента с 4 по 25 марта в варшавской галерее «Кордегарда» пройдет фотовыставка «Беларусь: Марш свободы», рассказывающая о «мирных протестах демократической оппозиции», сообщает бюро ЕП в Польше.

В экспозиции представлены работы семи белорусских фотографов: Дарьи Бурякиной, Надежды Бужан, Андрея Ленкевича, Леси Пчелки, Ольги Шукайло, Юлии Шабловской и Александра Васюковича.

16 декабря 2020 года в Европарламенте прошла церемония вручения белорусской демократической оппозиции премии имени Андрея Сахарова за 2020 год.

Эта премия — высшая награда Евросоюза за правозащитную деятельность, отметил директор бюро Европарламента в Польше Яцек Сафута. «Цель нашей выставки — чествование лауреатов премии за 2020 год и одновременно знак того, что Европа их поддерживает и помнит об их драматической борьбе за фундаментальные ценности, такие как честные выборы», — заявил он.

По словам директора бюро, помимо фотографий на выставке будут представлены воспоминания и переживания авторов о тех днях.

«С самого начала общественных протестов в Беларуси нас очень беспокоит судьба ее граждан, особенно творцов и художников, поэтому мы участвуем в организации выставки в знак солидарности, а за полгода до этого организовали концерт "Играем за Беларусь" и акцию #lightforbelarus — подсветку зданий в цветах исторического бело-красно-белого флага Беларуси. Мы повторим эту акцию 25 марта этого года, в День воли — праздник, не признанный правительством Александра Лукашенко, но важный для белорусской оппозиции», — заявил директор галереи «Кордегарда» Рафал Вишневски.