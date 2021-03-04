Фотографа газеты «Новы час» Дмитриева вызвали в СК на допрос как подозреваемого по делу о массовых беспорядках

Фотокорреспондент негосударственной газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев вызван в Следственный комитет на допрос как подозреваемый по уголовному делу о массовых беспорядках (ст. 342 УК), возбужденному после событий 1 ноября 2020 года. Допрос состоится утром 4 марта в управлении СК по Партизанскому району Минска, сообщил Дмитриев на своей странице в «Фейсбуке».

Дмитрий Дмитриев. Фото из соцсетей

В тот день в столице был организован Марш против террора. Протестующие прошли от парка Челюскинцев до урочища Куропаты на северо-восточной окраине города, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Шествие сопровождалось массовым задержанием его участников, силовики использовали оружие. Всего было задержано около 300 человек, 231 из них стали подозреваемыми по уголовному делу, в том числе Дмитриев, а также сотрудничающие с телеканалом «Белсат» Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский. 2 ноября Дмитриев получил 10 суток административного ареста по обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинении милиции (ст. 23.34 и 23.4 КоАП).

С начала протестов фотограф задерживался четыре раза. До 2012 года служил в милиции, которую покинул в звании полковника за несколько лет до пенсии.