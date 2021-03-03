На базе «Ивацевичидрев» создадут деревообрабатывающий холдинг

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На базе предприятия «Ивацевичидрев» будет создан деревообрабатывающий холдинг. Это предусматривает указ, подписанный Александром Лукашенко 3 марта.

«Акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО "Ивацевичидрев". Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Указ исключает из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями.

При подписании указа правительству дано поручение совместно с облисполкомами обеспечить «разработку эффективной стратегии развития» деревообрабатывающего холдинга с управляющей компанией ОАО «Ивацевичдрев».
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Тэги: деревообработка Ивацевичдрев Город: Ивацевичидрев

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