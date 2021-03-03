БГК пятый раз пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов

Брестский гандбольный клуб досрочно пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет пятый раз.

Источник: sport-express.ru

Европейская федерация гандбола присудила белорусской команде техническую победу над «Порту» со счетом 10:0. Еще одно техническое поражение засчитано венгерскому «Пику». Таким образом, брестчан не смогут сдвинуть с рекордного для них четвертого места в группе ЛЧ.

Ближайший групповой поединок состоится 4 марта против «Вардара». В 1/8 финала БГК сыграет с пятым коллективом группы В и первый матч проведет на выезде.

БГК выступал в 1/8 финала ЛЧ в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. В минувшем сезоне брестский клуб завершил выступление в турнире на групповом этапе. В этом же попробует впервые в своей истории пробиться минимум в 1/4 финала.