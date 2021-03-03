Глава МИД Финляндии: Мы продолжим поддерживать усилия по выходу Беларуси из кризиса

«В Беларуси должны уважаться права человека, а оппозицию необходимо привлечь к подлинному диалогу для выхода из кризиса. Финляндия продолжит поддерживать эти усилия, в частности в ОБСЕ», — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто по итогам встречи со Светланой Тихановской.

Источник: пресс-служба Тихановской

Дискуссию с экс-кандидатом в президенты Беларуси Хаависто назвал «великолепной».

В рамках визита в Финляндию Тихановская встретилась также с президентом Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин, почетным президентом ПА ОБСЕ Илккой Канервой, бывшим президентом Тарьей Халонен, представителями финского парламента.

По сообщению пресс-службы Тихановской, она призвала Финляндию следить за делами политзаключенных, репрессиями против стачкома "Беларуськалия", рассказала о последних приговорах журналисткам Катерине Борисевич, Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, врачу Артему Сорокину, о судах над Виктором Бабарико и Сергеем Тихановским.

Экс-кандидат в президенты поблагодарила МИД Финляндии за поддержку кампании по переносу чемпионата мира по хоккею из Минска и призвала поддержать расследование причастности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова к убийству Романа Бондаренко, начатое Международной федерацией хоккея. Тихановская предложила поддержать исключение Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза.

На переговорах с Санной Марин обсуждена поддержка белорусских политзаключенных и женского движения. Тихановская «предложила выразить солидарность с Беларусью 8 марта и 25 марта, пересмотреть сотрудничество с белорусскими государственными компаниями».

На встрече с Саули Ниинистё она «поделилась своим видением проведения новых честных и прозрачных выборов, конституционной реформы, роли России и ЕС в решении белорусского кризиса».

«Создание диалоговой площадки при международной медиации, а также возможности организации новых выборов осенью 2021 в Беларуси» обсуждены на встречах с Илккой Канервой и депутатами финского парламента.

Министру иностранных дел Тихановская предложила рассмотреть открытие финского посольства в Минске после свободных выборов, разработать долгосрочный план двустороннего сотрудничества между Финляндией и демократической Беларусью.

«Представители Финляндии заявили, что поддержат четвертый пакет санкций ЕС, медиацию ОБСЕ в вопросе разрешения политического кризиса в Беларуси, окажут помощь независимым СМИ и правозащитникам, пересмотрят сотрудничество с компаниями, поддерживающими режим Лукашенко», — отмечается в сообщении пресс-службы Тихановской.