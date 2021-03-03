«Беларусбанк» предложил потребительские кредиты под 25% годовых

«Беларусбанк» вывел на рынок потребительские кредиты под 25% годовых, говорится в сообщении крупнейшего банка страны.

«Процентная ставка по кредиту установлена с учетом ставок, сложившихся в банковской системе республики, и составляет 25% годовых», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

На один процентный пункт стоимость кредитных ресурсов будет ниже в случае, если гражданин направит заявку на получение кредита через дистанционные каналы обслуживания.

Ранее «Беларусбанк» выдавал кредиты только на приобретение товаров отечественного производства.

В январе этого года портфель потребительских кредитов банков сократился на 2,4%.

В 2020 году динамика потребительского кредитования носила неравномерный характер. В первом квартале на фоне роста курса доллара и усиления девальвационных ожиданий задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 6,5% до 5 млрд 838,7 млн рублей на 1 апреля.

За второй квартал на фоне стабилизации курсов иностранных валют и сокращения внутреннего спроса, вызванного пандемией коронавируса, задолженность населения по потребительским кредитам снизилась на 2,3% до 5 млрд 704 млн долларов.

Рост потребительского кредитования возобновился в июле и ускорился в августе. За июль—август задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 3,2%. Представители банковского сектора отмечали в интервью БелаПАН, что увеличение спроса на потребительские кредиты было связано с ростом девальвационных ожиданий населения на фоне политического кризиса, вызванного итогами президентских выборов.

Для снижения давления на валютный рынок, которое возникло в августе из-за повышенного спроса населения на рублевые кредиты, Нацбанк ограничил предоставление рублевых ресурсов коммерческим банкам в рамках постоянно доступных инструментов поддержки ликвидности. Это привело к повышению процентных ставок по потребительским кредитам и сокращению объемов их выдачи.

В результате сейчас наблюдается сокращение рынка потребительского кредитования. С сентября 2020 года портфель потребительских кредитов белорусских банков снизился на 464,8 млн рублей, или почти на 8%.