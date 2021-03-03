Определен порядок повышения цен на товары первой необходимости, к которым отнесены 112 наименований. Соответствующая информация содержится в регламенте работы комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.

В третьей декаде февраля был ужесточен контроль за ценами на социально значимые товары (в основном продовольственные) и лекарства. Поставщикам 112 наименований таких товаров до конца февраля было запрещено повышать цены, а с 1 марта разрешено повышать не более чем на 0,2% в месяц.

Повышать цены более установленного предела разрешено только с согласия комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.

Согласно регламенту, утвержденному комиссией и опубликованному Министерством антимонопольного регулирования и торговли, для получения такого разрешения производители дополнительно к документам о повышении цен должны представить «калькуляцию по расчету отпускных цен» и «информацию о фактической и плановой себестоимости с учетом отраслевых особенностей формирования цен».

Импортеры дополнительно к документам о повышении цен должны представить экономический расчет отпускных цен, а организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, дополнительно к документам о повышении цен — расчет оптовой (розничной) цены.

Все перечисленные документы поставщики социально значимых товаров и лекарств, желающие повысить цены более чем на 0,2% в месяц, должны представлять в органы госуправления (исполкомы, концерны и министерства — в зависимости от формы собственности).

После этого материалы предприятий и ходатайства госорганов о повышении цен собирает МАРТ и в течение пяти дней после получения полного пакета документов организует их рассмотрение на заседании комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.

По мнению экспертов, жесткий контроль за ценами может привести к дефициту товаров на внутреннем рынке.

«Длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимые к социально значимым первой необходимости», — считают аналитики Евразийского банка развития.