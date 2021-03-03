В Гродно начали судить рок-музыканта за перфоманс перед милицией

Дело представителя гродненского андеграунда Игоря Банцера начали рассматривать в суде Ленинского района Гродно 3 марта. Его обвиняют в том, что он танцевал без брюк перед милицейским автомобилем.

Игорь Банцер. Фото из личного архива

Банцер — рок-музыкант из Гродно, лидер стрит-панк-группы Mister X. Ему 41 год, он женат на бывшей руководительнице незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелике Орехво, у него трое детей — 8, 10 и 16 лет. В прошлом году за участие в митингах отсидел 18 суток.

20 октября 2020 года Банцера задержали в связи с возбуждением уголовного дела о хулиганстве — за демонстрацию интимных частей тела перед милицией. Он находится под стражей четыре с половиной месяца. Банцера возили в РНПЦ психического здоровья в Новинках (Минск) на психиатрическое обследование, где признали вменяемым. В СИЗО Гродно его содержали в одиночной камере, помещали также в карцер. Из СИЗО он передал пожелание встретиться с нотариусом и написать завещание.

По официальной версии, 5 сентября гродненец вышел на улицу из развлекательного заведения на улице Горького в областном центре, увидел милицейскую машину, подошел к лобовому стеклу и начал показывать гениталии.

Дело рассматривает судья Наталья Козел, гособвинитель — Сергей Ничипорук. Потерпевшим признан милиционер Ленинского РОВД Гродно Сергей Богдевич.

Банцер в суде объявил сухую голодовку, поскольку считает свое дело политически мотивированным. Он отказался от адвоката со словами: «Конституция меня защитит». Его ходатайство вести процесс исключительно на белорусском языке суд отклонил.

Вину Банцер в суде признал частично.