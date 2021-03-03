Международные правозащитные организации призывают белорусские власти к восстановлению произвольно отозванных адвокатских лицензий

Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ) в совместном обращении осуждают новую волну репрессий против адвокатуры в Беларуси, в результате которой по меньшей мере четыре адвоката лишены лицензии на осуществление адвокатской деятельности, в том числе защитница Марии Колесниковой Людмила Казак.

Правозащитные организации призывают восстановить отобранные адвокатские лицензии.

Сопредседатель IBAHRI и бывший судья Высокого суда Австралии (1996—2006) Майкл Кирби заявил: «Действия, предпринятые против госпожи Казак, а также действия против ее коллег напрямую связаны с профессиональной деятельностью адвокатов. Это демонстрирует, что юристы в Беларуси не защищены от нарушения их профессиональных прав, но также подвергаются личным угрозам в виде похищения, произвольного ареста, задержания и необоснованного судебного преследования в нарушение основных процессуальных гарантий».

По словам Кирби, это противоречит 16-му принципу Основных принципов ООН, касающемуся роли юристов, который гласит: правительства должны создать условия, чтобы юристы могли выполнять все свои профессиональные функции без запугивания, препятствий, преследований или ненадлежащего вмешательства; юристы «е должны страдать или подвергаться угрозам», а также судебному преследованию или административным, экономическим либо другим санкциям за любые действия, предпринятые в соответствии с профессиональными обязанностями, стандартами и этикой.

Высказала свое мнение и сопредседатель IBAHRI и бывший генеральный секретарь Шведской коллегии адвокатов Анна Рамберг, подчеркнув, что белорусские власти «грубо нарушают закон». «Ведомые страхом и пытающиеся управлять с помощью страха, власти безнаказанно нарушают права людей в Беларуси, — заявила она. — Нарушаются права на мирные собрания и справедливое судебное разбирательство, а также право адвокатов выполнять свои профессиональные обязанности, не боясь преследования. Отзыв лицензий у г-жи Казак и ее коллег — позор. Мы призываем к их восстановлению».

Сопредседатель Фонда Дж. Клуни «За справедливость» Амаль Клуни сказала: «По мере того как белорусские власти усиливают свои репрессии, крайне важно, чтобы оппозиционеры и мирные протестующие имели доступ к адвокату, который защитит их от ложных обвинений. Беларусь должна позволить юристам выполнять свою работу, а не пытаться заставить их замолчать вместе с их клиентами. Мы призываем к немедленному восстановлению всех произвольно отозванных адвокатских лицензий».

Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI), созданный в 1995 году почетным президентом-основателем Нельсоном Манделой, — автономное и финансово независимое учреждение, работающее над продвижением, защитой и соблюдением прав человека в условиях верховенства закона и сохранения независимости судебных органов и юристов во всем мире.

Инициатива TrialWatch Фонда Дж. Клуни «За справедливость» отслеживает и оценивает справедливость судебных процессов над уязвимыми социальными группами по всему миру. Используя эти данные, TrialWatch защищает интересы потерпевших и разрабатывает Глобальный рейтинг правосудия, измеряющий соблюдение национальными судами международных стандартов в области прав человека.