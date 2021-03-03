Четырехдневная рабочая неделя становится все популярней в мире
Количество вакансий с предложением четырехдневной рабочей недели продолжает расти, а работодатели убеждаются в эффективности этой системы.
За последние три года в мире утроилось число вакансий с четырехдневной рабочей неделей. Их число возросло до 62 на 10 000. Об этом сообщает
Отмечается, что эффективность сокращенной рабочей недели также подтверждают результаты исследований, которые проводил британский аналитический центр Autonomy.
«Четырехдневная неделя набирает обороты. Для подавляющего большинства фирм сокращение рабочего времени — вполне реальная цель», — говорит Уилл Стронге, директор по исследованиям Autonomy.
В свою очередь работодатели отмечают, что счастливые, заинтересованные и уравновешенные сотрудники выполняют работу гораздо лучше.
Напомним, четырехдневную рабочую пару лет назад тестировали компании в офисах по всему миру. Меньше работать стали в Германии, Новой Зеландии и Японии. Первые результаты подтвердили, что качество работы в таких условиях не снизилось, а наоборот — выросло.
В начале 2019 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе мировым компаниям посоветовали массово перейти на четырехдневную рабочую неделю.