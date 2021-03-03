В Солигорске членов стачкома "Беларуськалия" и ряд других активистов приговорили к арестам и штрафам

Суд Солигорского района вынес решения в отношении восьми членов стачкома "Беларуськалия" и других активистов, задержанных во время прогулки 28 февраля.

Как сообщает телеграм-канал правозащитного центра "Весна", во время задержания и в РУВД к ним применяли физическую силу, в автобусе распылили перцовый газ. На всех задержанных были составлены протоколы по ч. 3 ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение года) и 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица).

Процессы вели судьи Юрий Блоцкий, Валерий Рябой и Алеся Середенко.

В результате активистки Ольга Гундер, Елена Бордич и Наталья Кравченко получили штрафы в 60 базовых величин каждая (1.740 рублей), Надежда Осипян — 45 б. в. (1.305 рублей), Ольга Кононович — 80 б. в. (2.320 рублей).

Андрею Могилевцу и Антону Демкову суд назначил административный арест на 15 суток, Никите Колодкину — на 30 суток.

Константин Детеев после задержания находится в больнице.