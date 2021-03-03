В Иркутске по делу об издевательствах над заключенными задержан начальник колонии
В Иркутске (РФ) в рамках расследования уголовного дела о противоправных деяниях со стороны осужденных задержаны начальник исправительной колонии и начальник оперативного отдела СИЗО-1.
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Также стало известно об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске и о временном отстранении от обязанностей его заместителя и замначальника ИК-6 за избиения заключенных. Позже сообщалось о девяти уголовных делах в отношении сотрудников и заключенных, которые применяли физическое насилие к другим заключенным.
Глава ФСИН РФ Александр Калашников рассказал, что по всем делам уже опросили 1145 человек, 41 из них считают причастными к насилию, 75 – жертвами, а еще 91 – очевидцами. Также проверяются условия содержания в других СИЗО.
Напомним, что сестра осужденного О., который находился в СИЗО, ранее обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. Также в областную больницу госпитализировали осужденного Б. Был выявлен факт «противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных».