В Мозыре к пяти годам колонии приговорен Руслан Парфенов — член команды Тихановской на выборах

Суд Мозырского района 3 марта приговорил жителя райцентра Руслана Парфенова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Руслан Парфенов. Фото: spring96.org.

На президентских выборах 2020 года активист был в команде Светланы Тихановской, собирал подписи в ее поддержку, участвовал в агитационных пикетах.

Парфенова обвинили в участии в массовых беспорядках по части 2 статьи 293 УК. О сути дела мало известно — слушания по неизвестной причине прошли в закрытом судебном заседании. Родственники подсудимого в комментарии БелаПАН связывали закрытие суда с тем, что не было добыто доказательств вины Парфенова.

19 августа, спустя сутки после того как Парфенов вышел на свободу после 10-суточного административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, он был задержан снова, но уже в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».

Из Мозыря его перевезли в Минск. Во время его первого ареста государственные телеканалы показали сюжеты, в которых говорилось, что Парфенов якобы делал «ежей», чтобы останавливать технику милиции. Но в кадре показали не Руслана Парфенова, а совершенно другого мужчину.