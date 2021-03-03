НАУ просит зарубежные банки закрыть счета двух крупных госбанков Беларуси

Инициатива Народное антикризисное управление (НАУ) направила письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank с просьбой закрыть корреспондентские счета белорусских государственных банков — «Беларусбанка» и «Белинвестбанка», сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал НАУ.

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«Мы просим рассмотреть вопрос о приостановке всех финансовых операций с «Беларусбанком» и «Белинвестбанком» до тех пор, пока они не прекратят предоставлять финансовые услуги лицам, подпадающим под санкции», — говорится в письмах НАУ.

Для белорусских государственных банков принятие таких мер со стороны зарубежных банков будет означать, что они не смогут проводить международные операции.

«Беларусбанк» и «Белинвестбанк» — государственные банки, которые к тому же обслуживают организации, которые ответственны за фальсификации и репрессии: ЦИК, ОМОН, «Альфа» и другие. Эти структуры уже попали под санкции стран ЕС, США и других стран. Зарубежным Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, в которых открыты корреспондентские счета белорусских госбанков, придется исполнять санкционное законодательство», — аргументирует НАУ свое обращение.