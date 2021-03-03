COVID-19. Число жертв вируса в Беларуси по официальной статистике превысило 2 тысячи

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1311 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1316 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 значительно выросло — 2 марта их было 869. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 290 447, умерло 2002 пациента с коронавирусом, выздоровело 280 766.

За минувшие сутки сделано в 2,5 раза больше тестов на коронавирус, чем двумя днями ранее, — 18 451 (всего 4 933 973).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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