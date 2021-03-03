Американская ассоциация юристов: белорусские адвокаты «стали политическими мишенями»

Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA) выражает глубокую озабоченность в связи «с эскалацией атак на верховенство закона и независимость адвокатуры в Беларуси».

Как отмечается в заявлении президента ABA Патрисии Ли Рефо, размещенном на сайте ассоциации, Министерство юстиции Беларуси 19 февраля 2021 года лишило лицензии четырех белорусских адвокатов, которые «публично критиковали нынешнее правительство за нарушения прав человека», — Максима Конона, Людмилу Казак, Константина Михеля и Михаила Кирилюка. «Эти адвокаты оказывали юридические услуги по политически чувствительным делам, в том числе задержанным протестующим и политическим оппозиционерам», — отмечается в заявлении.

К сожалению, подчеркивает президент ABA, эти четыре юриста — не единственные, кто «столкнулся с возмездием и формальными санкциями за выполнение своих профессиональных обязанностей».

В ассоциации напомнили, что с августа 2020 года адвокаты Александр Пыльченко и Юлия Леванчук также были лишены Минюстом лицензий в связи с их публичными заявлениями по вопросам верховенства права в Беларуси. Кроме того, констатирует ABA, Максиму Знаку, Илье Салею и Лилии Власовой предъявлены обвинения по уголовным делам «в качестве возмездия» за предоставление юридических консультаций или сотрудничество с другими адвокатами, выступавшими против широко распространенных нарушений прав человека, произошедших после выборов в августе 2020 года.

АВА призывает правительство Беларуси соблюдать свои обязательства по международному праву и воздерживаться от ответных мер в отношении адвокатов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. «Свободная и независимая юридическая профессия имеет жизненно важное значение для обеспечения доступа к правосудию и ответственности за нарушения прав человека и угрозы верховенству права в любом обществе», — заявляет Ли Рефо.

АВА также призывает власти Беларуси прекратить все административные и уголовные преследования в отношении адвокатов, которые «стали политическими мишенями» в нарушение местных и международных законов; освободить адвокатов, которые содержатся под стражей, и восстановить аннулированные юридические лицензии, чтобы позволить этим адвокатам выполнять свои профессиональные обязательства в соответствии с установленными международными и местными законами.

ABA — крупнейшая добровольная ассоциация юристов в мире. Как национальный голос юридической профессии, АВА работает над улучшением отправления правосудия, продвигает программы, помогающие юристам и судьям в их работе, аккредитует юридические школы, обеспечивает непрерывное юридическое образование и работает над формированием общественного понимания важности верховенства права во всем мире.