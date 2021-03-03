Mark Formelle представил новую коллекцию, для пошива которой использовался переработанный пластик

Компания Mark Formelle представила уникальную для Беларуси капсульную коллекцию одежды Save the planet. При ее создании было использовано 6 тонн переработанного пластика — это более 150 тысяч бутылок объемом полтора литра.

Коллекция в стиле family look появилась в продаже 1 марта в фирменных магазинах компании в Беларуси, России, Казахстане и Узбекистане. Она выполнена в минималистичном стиле из полотен природных оттенков (шалфей, графит, песочный), состоит из брюк, анораков, свитшотов и шортов из футера, а также футболок и велосипедок (женских и для девочек).

Принты были выбраны во время народного конкурса дизайнеров, объявленного Mark Formelle. На конкурс было прислано более 200 работ, а итоговые варианты выбирали подписчики бренда в социальных сетях.

Как подчеркивают в Mark Formelle, акцент был сделан на абсолютную сочетаемость моделей между собой, а также с другими вещами из любого гардероба: «Это также один из шагов к сокращению массы бездумных покупок, признак экологичности мышления и потребления».

Содержание пластика в одежде составляет 20%. Полиэстеровые нити, которые закупает Mark Formelle, в производстве проходят тщательную многоступенчатую обработку, поэтому абсолютно безопасны и нетоксичны.

Все используемые полотна прошли дополнительные испытания в аккредитованной лаборатории и соответствуют требованиям физико-механической и химической безопасности технического регламента Таможенного союза.

Выпуск коллекции Save the planet стал одной из составляющих масштабной кампании Mark Formelle, которая направлена на осознанное потребление и решение экологических проблем.