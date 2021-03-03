Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС запустил собственный дата-центр в Минске. Площадка включает 78 серверных шкафов и подключена к сверхскоростной сети для безотказного круглосуточного доступа.

Комплекс площадью свыше 370 квадратных метро вмещает 78 стойко-мест под серверное и сетевое оборудование. Общая электрическая мощность ЦОД составляет 954 кВт, полезная — 657 кВт для подключения IT-нагрузки.

Дата-центр поддерживает высокий уровень отказоустойчивости и безопасности: все системы дублируются, от сбоев в электричестве страхуют источники бесперебойного питания, установлена автоматическая система пожаротушения.

Ситуация на площадке контролируется круглосуточно из центра управления, куда в режиме реального времени стекаются данные со всех датчиков и видеокамер.

Уровень отказоустойчивости аналогичен требованиям Tier III, а среднегодовой показатель энергетической эффективности (PUE) — 1,28.

В ЦОД будут размещать технологическое оборудование и серверы МТС Cloud. Вся инфраструктура подключена к магистральной сети.

В центре обработки данных будут развивать несколько направлений. Прежде всего, это размещение серверного и сетевого оборудования МТС. Дополнительно МТС предлагает арендовать виртуальные ресурсы в качестве сервиса (IaaS). Для этого доступны платформы виртуализации с использованием оборудования Cisco и Huawei.