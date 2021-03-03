Представитель ОБСЕ: приговор Катерине Борисевич — еще один удар по свободе СМИ в Беларуси

Приговор журналистке портала tut.by Катерине Борисевич — это еще один удар по свободе средств массовой информации в Беларуси, заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

Тереза Рибейро. Фото: gazeta-delovoy-mir.ru.

«Я опечалена решением суда, приговорившего журналистку tut.by Катерину Борисевич к 6 месяцам лишения свободы, — написала она в «Твиттере». — Не должно быть уголовного преследования за предоставление информации, представляющей законный общественный интерес».

2 марта журналистка портала tut.by Катерина Борисевич была приговорена к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2.900 рублей). Проходящий с ней по одному делу Артем Сорокин — анестезиолог-реаниматолог столичной больницы скорой помощи — приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1.450 рублей).

Такое решение принял суд Московского района Минска. Процесс вела судья Светлана Бондаренко.

Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК), Сорокин — в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК).

Борисевич останется под стражей, Сорокина постановили освободить в зале суда.

Процесс начался 19 февраля и по решению суда на основании ходатайства обвинения прошел в закрытом режиме. Представитель гособвинения — замначальника отдела прокуратуры Минска Людмила Иваненко — просила закрыть процесс «в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко».

Журналистка и врач были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя.

Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. Молодого человека избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной протестных акций по всей стране.

Следует отметить, что родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с публикацией.

После задержания врача и журналистки в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали Сорокина и Борисевич политзаключенными.

Накануне начала судебного процесса над Борисевич и Сорокиным Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича» (ч. 3 ст. 147 УК). При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена». Дело находится в производстве Генпрокуратуры.