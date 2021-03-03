По подозрению в получении взяток задержаны директор и начальник бюро филиала «Атланта»
В Барановичах сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали во время получения взятки директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро коммерческого отдела.
Как
Установлено, что должностные лица получили взятку от представителя челябинской (РФ) фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По мнению правоохранителей, работники белорусского предпрития могли получать «откаты» ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников.
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.
Проводятся оперативно–следственные действия, направленные на установление иных участников и фактов противоправной деятельности.