МИД Литвы о намерении Беларуси добиваться экстрадиции Тихановской: мы не выдаем людей, подвергающихся политическим преследованиям

Министерство иностранных дел Литвы прокомментировало новость о том, что Следственный комитет Беларуси намерен добиваться экстрадиции Светланы Тихановской, которая живет в Вильнюсе с детьми под защитой литовского государства.

Светлана Тихановская

«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим», -- заявил в беседе с DW замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

Может ли этот отказ еще больше осложнить отношения Вильнюса и Минска? Замглавы литовского МИДа говорит, что сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно. Он напомнил, что литовский посол был отозван для консультаций еще в октябре 2020 года. Это стало ответом Вильнюса на аналогичный шаг Лукашенко, отозвавшего глав белорусских миссий в Литве и Польше.

Депутат сейма (парламента) Литвы Эмануэлис Зингерис также считает невозможной экстрадицию Тихановской. По его словам, «любое литовское правительство, которое согласилось бы выдать хотя бы одного политического беженца минскому режиму, не продержалось бы и дня».