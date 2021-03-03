НАУ: рабочие белорусских госпредприятий получают в 6-7 раз меньше, чем директорат

Народное антикризисное управление (НАУ) опубликовало в своем Telegram-канале данные о заработной плате руководителей и рядовых сотрудников ряда государственных предприятий.

«Руководители, применяющие репрессии по надуманным мотивам, получают в несколько раз больше, чем рабочие, которых дубинками загоняют на производство, рабочие, которых увольняют за их гражданскую позицию», -- заявило руководство НАУ.

По данным Народного антикризисного управления, чтобы получить годовую зарплату рабочего МТЗ, руководителю этого завода нужно всего два месяца. А руководитель «Беларуськалия» зарабатывает в семь раз больше, чем шахтеры.

НАУ продолжает собирать данные с белорусских госпредприятий.