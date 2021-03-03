Видеофакт. Перила не выдержали натиска толпы – и студенты рухнули с четвертого этажа
Жуткая трагедия произошла в Боливии в одном из крупнейших вузов страны Эль-Альто.
Пятеро студентов вуза погибли и еще трое оказались в реанимации, упав с четвертого этажа в одном из учебных корпусов. Перила университетского корпуса не выдержали натиск толпы учащихся и сорвались вместе с ними.
Очевидцы успели заснять случившееся на камеры мобильных телефонов.
На место трагедии прибыл начальник полиции Боливии Джонни Агилера, которому поручили составить полный отчет о случившемся, сообщает