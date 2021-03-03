Дочь бывшего президента Румынии приговорили к пяти годам за коррупцию

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Апелляционный суд Бухареста приговорил старшую дочь бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, Иоану к пяти годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Agerpres.

 

Иоана Бэсеску. Фото: lenta.ua.

 

По данным издания, женщину признали виновной в растрате и подстрекательстве к отмыванию денег. Уголовные дела были объединены. Решение в законную силу не вступило.

Следствие указывало, что помимо дочери президента в преступную группу входила бывшая министр туризма страны Елена Удря. Деньги, по версии следствия, злоумышленники похитили из бюджета, после чего направили их на избирательную кампанию Траяна Бэсеску в 2009 году. Удря была тогда руководителем его предвыборного штаба.

Экс-министра по этому же делу приговорили к восьми годам колонии. Она назвала обвинения абсурдными.

Траян Бэсеску был президентом Румынии с 2004 по 2014 год.
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Тэги: коррупция дочь экс-президента Русынии Персона: Траян Бэсеску Иоана Бэсеску Елена Удря Город: Бухарест

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