К выходным в Беларуси заметно похолодает

Как сообщает Белгидромет, уже в пятницу на территорию Беларуси придет неустойчивая холодная воздушная масса с севера.

В среду, 3 марта, погодные условия в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +2..+8°С. Атмосферное давление будет падать.

4 марта ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в утренние и дневные часы скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по Витебской области, утром и днем на большей части территории страны выпадут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем 0..+7°С, в южных районах до +9°С.

5 марта похолодает. Погоду будет определять атмосферный фронт и неустойчивая холодная воздушная масса, распространяющаяся с северных широт. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). В отдельных районах будет отмечаться слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0..-7°С, при прояснениях до -9°С, днем -3..+3°С.