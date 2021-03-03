Глава МВД Украины: по делу Шеремета будут два интересных следственных действия

/ Новости Украины
Просмотров: 341

По делу об убийстве Павла Шеремета будет «еще два очень интересных следственных действия», сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью популярному местному журналисту Дмитрию Гордону.

Кроме того, по его словам, приезжавший в Киев бывший сотрудник антитеррористического подразделения «Алмаз» белорусского МВД Игорь Макар дал «небезынтересные» показания.

Дело в части «озвученных исполнителей» убийства журналиста находится в суде, отметил Аваков. «Не просто в суде, а в суде присяжных… Присяжные пусть примут соответствующее решение. Пока что я наблюдаю, что суд присяжных господина Антоненко несколько раз уже оставляет под стражей», — сказал министр (Андрей Антоненко — военнослужащий сил специальных операций, вокалист группы Riffmaster, причастный, по версии следствия, к закладке взрывчатки под машину, на которой передвигался Шеремет).

На вопрос, за что и с какой целью убили Шеремета, Аваков заявил: «Совсем недавно мы увидели новый эпизод, когда белорусский один товарищ рассказал нам историю, показал нам материалы за пару лет до факта убийства Шеремета о том, что этот вопрос обсуждался в Беларуси. И этот вопрос с точки зрения заказчиков и за что — он всегда в этом деле висел… Мы всегда задаем вопрос: а какой мотив? Вот мы увидели один из мотивов, когда белорусские спецслужбы посчитали, что все-таки он является неудобным человеком. Были проведены следственные действия, не так давно, уже после Нового года. Приезжал сюда этот товарищ — мы договорились так. Он дал показания. Показания небезынтересные. Это что касается второй части производства — по заказчикам. Еще у нас там будет два очень интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше».

4 января нынешнего года брюссельское издание EUobserver обнародовало аудиозапись, якобы сделанную в 2012 году. Как утверждается в публикации, это запись разговора возглавлявшего тогда белорусский КГБ Вадима Зайцева, где с сотрудниками спецподразделения обсуждается проведение специальных операций по устранению нескольких человек, находящихся за пределами страны, в том числе Шеремета, который в 2012 году переехал жить и работать из России в Украину.

5 января Национальная полиция Украины сообщила, что запланировала проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи, которым оказался бывший сотрудник антитеррористического подразделения белорусского МВД «Алмаз» Игорь Макар, в 2006 году бежавший в одну из стран Евросоюза.

В Комитете госбезопасности Беларуси по поводу обнародования аудиозаписи БелаПАН заявили, что ведомство «бред не комментирует».

Уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомашины в центре Киева, где он работал исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести».

Досудебное расследование по факту убийства Шеремета длилось 1402 дня. По информации украинской полиции, было обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (от пяти дней до двух месяцев фиксации) и почти 44 тыс. абонентских номеров, допрошено более 3 тыс. лиц.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство Шеремета Персона: Павел Шеремет Арсен Аваков Дмитрий Гордон Игорь Макар Вадим Зайцев Андрей Антоненко

Другие материалы на эту тему:

«Путин забил гвоздь в гроб правления Лукашенко»

«Путин забил гвоздь в гроб правления Лукашенко»

Убийство Павла Шеремета. Следы могут вести в КГБ Беларуси

Убийство Павла Шеремета. Следы могут вести в КГБ Беларуси

«У подозреваемых есть покровитель». Новые подробности дела Шеремета

«У подозреваемых есть покровитель». Новые подробности дела Шеремета

Новый генпрокурор Украины взял «дело Шеремета» на особый контроль

Новый генпрокурор Украины взял «дело Шеремета» на особый контроль