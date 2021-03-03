Глава МВД Украины: по делу Шеремета будут два интересных следственных действия

По делу об убийстве Павла Шеремета будет «еще два очень интересных следственных действия», сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью популярному местному журналисту Дмитрию Гордону.

Кроме того, по его словам, приезжавший в Киев бывший сотрудник антитеррористического подразделения «Алмаз» белорусского МВД Игорь Макар дал «небезынтересные» показания.

Дело в части «озвученных исполнителей» убийства журналиста находится в суде, отметил Аваков. «Не просто в суде, а в суде присяжных… Присяжные пусть примут соответствующее решение. Пока что я наблюдаю, что суд присяжных господина Антоненко несколько раз уже оставляет под стражей», — сказал министр (Андрей Антоненко — военнослужащий сил специальных операций, вокалист группы Riffmaster, причастный, по версии следствия, к закладке взрывчатки под машину, на которой передвигался Шеремет).

На вопрос, за что и с какой целью убили Шеремета, Аваков заявил: «Совсем недавно мы увидели новый эпизод, когда белорусский один товарищ рассказал нам историю, показал нам материалы за пару лет до факта убийства Шеремета о том, что этот вопрос обсуждался в Беларуси. И этот вопрос с точки зрения заказчиков и за что — он всегда в этом деле висел… Мы всегда задаем вопрос: а какой мотив? Вот мы увидели один из мотивов, когда белорусские спецслужбы посчитали, что все-таки он является неудобным человеком. Были проведены следственные действия, не так давно, уже после Нового года. Приезжал сюда этот товарищ — мы договорились так. Он дал показания. Показания небезынтересные. Это что касается второй части производства — по заказчикам. Еще у нас там будет два очень интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше».

4 января нынешнего года брюссельское издание EUobserver обнародовало аудиозапись, якобы сделанную в 2012 году. Как утверждается в публикации, это запись разговора возглавлявшего тогда белорусский КГБ Вадима Зайцева, где с сотрудниками спецподразделения обсуждается проведение специальных операций по устранению нескольких человек, находящихся за пределами страны, в том числе Шеремета, который в 2012 году переехал жить и работать из России в Украину.

5 января Национальная полиция Украины сообщила, что запланировала проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи, которым оказался бывший сотрудник антитеррористического подразделения белорусского МВД «Алмаз» Игорь Макар, в 2006 году бежавший в одну из стран Евросоюза.

В Комитете госбезопасности Беларуси по поводу обнародования аудиозаписи БелаПАН заявили, что ведомство «бред не комментирует».

Уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомашины в центре Киева, где он работал исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести».

Досудебное расследование по факту убийства Шеремета длилось 1402 дня. По информации украинской полиции, было обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (от пяти дней до двух месяцев фиксации) и почти 44 тыс. абонентских номеров, допрошено более 3 тыс. лиц.