Тихановская провела встречу с президентом Финляндии

В Хельсинки 2 марта состоялась встреча Светланы Тихановской с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, собеседники «обсудили продолжающийся кризис в Беларуси и потенциальные переговоры при международном посредничестве на площадке ОБСЕ — с возможным участием других государственных институций».

Тихановская подчеркнула, что белорусские протестующие борются за новые свободные и справедливые выборы в этом году под международным наблюдением. Она также обсудила с Саули Ниинистё «будущее отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество».

Президент Финляндии выразил поддержку Светлане Тихановской в поиске решения кризиса через переговоры, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, Тихановская находится в Финляндии с визитом 1—4 марта. В ее графике также встречи с премьер-министром Санной Марин, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими представителями правительства, а также с почетным председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канерва.